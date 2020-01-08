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عاجل.. الأهلي يعرض 3 ملايين دولار لضم بليسينج إليكي.. ومليون للاعب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:02 م
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إليكي
إليكي
عمر محمد
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رفض مسؤولو النادي الأهلي رفع راية الاستسلام في صفقة التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري بعد مرحلة من الشد والجذب بين الطرفين في الساعات الماضية.

 

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع النيجيري إليكي من نادي لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

 

وتمسك نادي لوزيرين السويسري بالحصول على 4 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن إليكي للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن مسؤولو النادي الأهلي استقروا على تقديم عرض جديد وأخير عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر من أجل حسم صفقة إليكي في الميركاتو الشتوي في ظل تمسك السويسري فايلر  بضم مهاجم لوزيرن.

 

واستقر النادي الأهلي على رفع قيمة عرضه إلى 3 ملايين يورو من أجل حسم صفقة إليكي من لوزيرن السويسري في الشتاء الجاري، على أن يحصل اللاعب على راتب مليون دولار راتب سنوي أسوة بالتونسي علي معلول ظهير الأهلي الحالي.

 

ويرغب النادي الأحمر في حسم الصفقة خلال الساعات القادمة من أجل دعم هجوم الأهلي بضم إيليكي في الميركاتو الشتوي بعد حسم صفقة محمود عبد المنعم كهربا الوافد من أفيس البرتغالي.

 

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لوزيرن بليسينج اليكي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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