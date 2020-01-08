Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية المنكوبة بإيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:52 م
Advertisements
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
Advertisements

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بالعثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

 

وكان على متن الطائرة 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، وتحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية، بيانًا كشفت فيه أن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار الخميني ايران اوكرانيا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الصندوق الاسود الثاني الصندوق الاسود

أخبار تهمك

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعة و 16 دقيقة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لحظة العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة (فيديو)

عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

إجراء جديد لإثيوبيا بشأن الطائرة المنكوبة

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status