أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.8% بمنتصف الجلسة





أخبار البورصة المصرية





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع ، و الذى يأتى بقيم تداول متوسطة بلغت 300 مليون جنيه ، و الذى جاء مع عودة المستثمر للحصافة و قياس الاحداث بحجمها الطبيعى بعد ان رأى رد الفعل الفاتر للهجمات الايرانية فى العراق ، و ظهور عدم نية الاطراف متناحرة فى التصعيد ، مع هدوء أسعار النفط بعد ارتفاعات تجاوزت الـ 3% ، لتتجه المؤسسات المحلية للحاق بنظيرتها الأجنبية فى إقتناص الفرص على القياديات التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة ، لذا فالمتابعة و المتاجرات العكسية و عدم البيع العشوائى مع الاحتفاظ ببعض السيولة بالمحافظ ، وربح رأس المال السوقى بقيمة 7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 679.595 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 13461 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1326 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.



