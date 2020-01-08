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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1.8% بمنتصف الجلسة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:32 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع ، و الذى يأتى بقيم تداول متوسطة بلغت 300 مليون جنيه ، و الذى جاء مع عودة المستثمر للحصافة و قياس الاحداث بحجمها الطبيعى بعد ان رأى رد الفعل الفاتر للهجمات الايرانية فى العراق ، و ظهور عدم نية الاطراف متناحرة فى التصعيد ، مع هدوء أسعار النفط بعد ارتفاعات تجاوزت الـ 3% ،  لتتجه المؤسسات المحلية للحاق بنظيرتها الأجنبية فى إقتناص الفرص على القياديات التى وصلت لمستويات سعرية جاذبة ، لذا فالمتابعة و المتاجرات العكسية و عدم البيع العشوائى مع الاحتفاظ ببعض السيولة بالمحافظ  ، وربح رأس المال السوقى بقيمة 7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 679.595 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية 
 
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 13461 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1326 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 1850 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 15544 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 5065 نقطة.
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