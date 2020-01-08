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حفل الأفضل في إفريقيا بمصر 3 سنوات قادمة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
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وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على منح مصر فرصة تنظيم حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لمدة السنوات الثلاثة المقبلة.


ورحب الاتحاد الإفريقي بعقد اتفاق مع الاتحاد المصري لاستمرار إقامة حفل الأفضل في القارة لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد نجاح مصر في تنظيم حفل جوائز 2019 يوم أمس في سهل حشيش بمدينة الغردقة .


ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل التعاقد في الساعات القادمة والذي بموجبه تستضيف مصر الحدث خلال 3 سنوات أخرى، وحتى نسخة عام 2022.


وهناك عدة مقترحات بإقامة الحفل في النسخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ أو مدينة مرسى علم، أو حتى إقامته بمدينة طابا، وجميعها مدن سياحية على أعلى مستوى، وقادرة على استضافة الحدث بنفس الكفاءة.
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