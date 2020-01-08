كريم عبد العزيز يُهنئ أبطال مسرحية "عطل فني"

هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز أبطال مسرحية "عطل فني"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بمسرحية "عطل فني"، وعلق على الصورة قائلاً :"عايز أشوفها بتولععع، كسروا الدنيا بسرعة".



وتابع كريم قائلاً :"مبروك مقدمًا يا أصدقائي الأعزاء".



ومن جانبه تبدأ الليلة أول عروض مسرحية "عطل فني"، وذلك على مسرح أبو بكر الشدي البوليفارد بالرياض، وتستمر المسرحية حتى يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.



مسرحية "عطل فني" بطولة نشوى مصطفى، شيكو، آيتن عامر، هشام ماجد،أوتاكا، أكرم حسني، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.