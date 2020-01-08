راحة داخل أتليتكو مدريد بسبب غياب نجم البارسا في السوبر

يسيطر الارتياح داخل معسكر فريق أتليتكو مدريد في الساعات الماضية، وذلك بعد تأكد غياب الحارس الألماني تيرشتيجن حارس فريق برشلونة في مباراة السوبر الإسباني التي ستجمع بين الفريقين في المملكة العربية السعودية.









وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن أتليتكو مدريد إرتاح من كابوس شتيجن في السوبر الاسباني، حيث أن سيميوني ولاعبيه تنفسوا الصعداء، بعد ان علموا بغياب العملاق الألماني بسبب الاصابة في الركبة.









ولا يسمى أتليتيكو ما فعله الحارس الألماني في الخسارة أمام البارسا مؤخرا في ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث انقذ أكثر من هدف محقق للروخوبلانكوس.









وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على فريق أتليتكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.



