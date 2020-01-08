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عاجل| مفاوضات سد النهضة.. وزير الري: "مفيش وقت لكلمات افتتاحية"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:45 م
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وزير الري
وزير الري
الفجر
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بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى: "ليس هناك حاجة لقضاء وقت طويل فى إلقاء كلمات افتتاحية خلال الاجتماع".

واستطرد الوزير: "الأفضل أن ننتقل مباشرةً إلى مناقشاتنا الفنية التى يجب أن تمضى بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد النهضة".

وأضاف: "أعتقد أنه تم تحديد المكونات الأساسية لهذا الاتفاق في الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، هذه المكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية والتى تتضمن مرحلة ملء سد النهضة التى تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة، والقواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالى، وإنشاء آلية تنسيق فعالة لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وقال: أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في اجتماعنا اليوم وغدًا، من أجل التغلب على هذه الاختلافات ونأمل في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال عيد العاطى:" أعتقد بصدق أننا نستطيع سد الفجوة بيننا فى هذه القضايا، لقد جئنا إلى هنا اليوم لتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذو منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
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الكلمات المفتاحية

وزير الري مفاوضات سد النهضة سد النهضة

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