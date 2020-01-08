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الذهب يواصل ارتفاعه في الأسواق.. وعيار 21 يقفز 5 جنيهات
الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:29 م
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أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 ارتفاعا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن النفيس بنسبة 0.57 % لتصعد أوقية الذهب اليوم إلي 1580 دولار، وجاء ذلك تزامنا مع تصعيد جديد في الشرق الأوسط وقصف قاعدة أمريكية في العراق.
أسعار الذهب اليوم 8-1-2020
سجل سعر عيار 18 سجل نحو 605 جنيه للجرام.
سجل سعر عيار 21 سجل نحو 705 جنيه للجرام.
سجل سعر عيار 24 سجل نحو 805 جنيه للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيه.
سجل سعر أوقية الذهب 1580 دولارا.
أسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى 2000 دولار ليسجل ذروة قياسية.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5% الي 1574.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، وكان الذهب ارتفع بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013، وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.
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