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محافظ القاهرة: ذوو القدرات الخاصة على رأس أولوياتنا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك مشاريع ضخمة تتم في العاصمة، وإن إمكانيات المحافظة والدولة لا تساعد على ذلك، مطالبًا المجتمع المدني بالوقوف بجوار القيادة.

وتابع "عبدالعال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، الفترة القادمة ستشهد تطويرات كبيرة في المحاور الرابطة بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة الزحام الشديد خلال افتتاحها في نهاية العام الجاري.

ونوه، بأن ذوي القدرات الخاصة من أولويات المحافظة، ومن دورنا الحفاظ عليهم وتلبية جميع رغباتهم، من خلال تفعيل مبادرات الدولة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
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