عائشة بن أحمد: "حياتي الشخصية خط أحمر"

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها وهى على غلاف مجلة "لها"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





علقت"أحمد"على الصورة: "حياتي الشخصية خط أحمر" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





ظهرت عائشة بن أحمد فى الصورة، مرتدية فستان شتوي أبيض مشجر، ذات أكمام طويلة، وارتدت حزام أسود وأعتمدت تسريحة شعر جديدة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، ولم تتكلف في إختيار الإكسسوارات وإكتفت بحلق فضي .



فيلم"الفلوس":



شاركت الفنانة عائشة في بطولة فيلم"الفلوس"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، تامر حسني، خالد الصاوى، زينة، أحمد السقا، علي ربيع، إخراج سعيد الماروق، تأليف محمد عبد المعطى .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد، مشاركتها في بطولة مسلسل"عالم افتراضي"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح السعدني، هند عبد الحليم، كريم سرور، ولاء الشريف، لمياء السعداوي، إخراج إبراهيم فخر، تأليف إياد صالح .