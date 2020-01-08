تدريبات قوية للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة زيمبابوي

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن رحلة الفريق إلى زيمبابوي، مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وقاد طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل مران اللاعبين الذي شارك فيه حسين السيد وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد عبدالمنعم، والغائبين عن المباراة لأسباب فنية.



وتوجهت بعثة الفريق، إلى زيمبابوي فجر اليوم الاربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم، على أن تصل إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.



ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.