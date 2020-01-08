Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفجر تكشف مخطط مشروع جزيرة الوراق.. 6 مناطق استثمارية ومولات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:37 م
Advertisements
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كريم وزيري
Advertisements
أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا في 2018، ينص علي إنشاء مجتمع عمراني جديد علي أرض جزيرة الوراق، والتي تقع علي مساحة 1518 فدانًا وتلتقي فيها ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء علي العشوائيات وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بالمواطن المصري، مع تعوض الأهالي المالكين للأراضي والعقارات الموجودة بالجزيرة بنص القانون، وتقدر الإيرادات الكلية للمشروع بحوالى 122.5 مليار جنيه.

واستحوذت هيئة المجتمعات العمرانية على أكثر مساحة 300 فدان من الأهالي حتى الآن بعد أن حصلوا علي التعويضات اللازمة والمُرضية لهم، ووضعت الهيئة تخطيطًا للجزيرة وباشرت للعمل علي قدم وساق بعد أن قسمت المكاتب الاستشارية الهندسية الجزيرة إلي 22 منطقة منهم 6 مناطق استثمارية وبرجان ومنطقة مولات تجارية وإسكان متميز ومناطق خضراء مفتوحة وحديقة مركزية وواجهه نهرية سياحية للزوار ومدينة ثقافية ومنطقة إسكان استثماري ذو طبيعة خاصة وكورنيش سياحي وعدد من الطرق والمسارات الخاصة بالمشاة بالإضافة إلي حرم محور روض الفرج.


وقسمت هيئة المجتمعات العمرانية التعويضات علي مُلاك الأراضى الزراعية ونزع ملكية الأراضي الزراعية التمليك والإيجار، وتعويض ملاك الوحدات السكنية "التمليك"، إلي جانب تعويض ملاك الوحدات السكنية "الإيجار"، وحددت الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان ثلاثة خيارات للأهالي صرف تعويضات مادية مقابل بيع الأراضى للدولة أو الانتقال إلى أحد المدن في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر، أو إعادة التسكين مرة أخري بالجزيرة بعد تطويرها على أعلى مستوى وبناء مساكن تراعي المعايير الدولية. 

الجدير بالذكر أن مخطط التطوير تنفذه بالكامل الدولة المصرية مُتمثلة فى وزاره الإسكان والمجتمعات العمرانية وليس خاصًا بأحد المستثمرين او رجال الأعمال وهو ضمن المشروع القومى "مصر بلا عشوائيات" لتطوير ورفع كفاءة المدن والمناطق غير المخططة لتليق بجموع الشعب المصرى خاصة المناطق المميزة الواقعة على نهر النيل مثل مثلث ماسبيرو، أما رجال الأعمال سيكون تواجدهم محصورًا فى المناطق الاستثمارية والتجارية لتنفيذ مشروعات ترفع من مستوى الجزيرة كإنشاء المولات تجارية والمستشفيات الاستثمارية ومقرات الشركات والمطاعم والكافيهات.

Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ 33 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 19 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ ساعتين

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status