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بشرى سارة لجماهير السيتي بشأن عودة ساني نجم الفريق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:33 م
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السيتي
السيتي
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قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق السيتي إن ليروي ساني لاعب الفريق قترب من العودة إلى الملاعب بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي في هذا الموسم الجاري.

إصابة نجم السيتي

وأصيب ساني نجم المنتخب الألماني، ولاعب فريق السيتي بقطع في الرباط الصليبي، في شهر أغسطس الماضي، خلال لقاء فريقه مع ليفربول الإنجليزي، في كأس الدرع الخيري.

يشارك قريبا مع السيتي

وطمأن بيب جوارديولا مدرب السيتي جماهير الفريق، بشأن موعد عودة الدولي الألماني ساني، وقربه من المشاركة في الأسابيع القادمة مع فريقه، في مختلف المواجهات المرتقبة.

يعود للسيتي قريبًا

وأكد جوارديولا، على أن لاعبه ساني، اقترب من العودة إلى صفوف السيتي ويتدرب بمفرده، وأنه بحالة جيدة.

شارك في تدريبات السيتي

وتابع مدرب السيتي: "تبدو ركبته في حالة جيدة، لذا لا أعتقد بأن سيستغرق وقتاً طويلاً في العودة والمشاركة معنا في التدريبات، أعتقد بأنه يمكنه العودة خلال الأسابيع القادمة".


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