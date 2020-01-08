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السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:35 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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قدم السفير تامر كمال المليجي أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية غينيا للرئيس البروفيسور "ألفا كوندي". 

وعقب مراسم الاستقبال، عقد الرئيس الغيني لقاءً مع السفير المصري الجديد للترحيب به والتمني له بالتوفيق في مهمته، حيث حضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة الغينية وعلى رأسهم وزير الدولة للشئون الرئاسية ووزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية.

وطلب الرئيس الغيني نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بحكمته وبالرئاسة المصرية المتميزة للاتحاد الأفريقي، ومبرزاً العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا منذ عهد الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري، ووجود أعرق جامعة في غينيا تحمل اسم الرئيس عبد الناصر وإطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحدث مبانيها خلال زيارته إلى غينيا في أبريل الماضي.

كما عبر الرئيس "كوندي" عن الشكر والامتنان للرئيس والحكومة المصرية لدعمهما المتواصل لغينيا في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاعات التنموية، ودعم القدرات الغينية في مكافحة الإرهاب، وكذا توفير المنح للدارسين الغينيين في الجامعات المصرية والأزهر الشريف، فضلاً عن مشاركة الكوادر الغينية في الدورات التدريبية التي ينظمها الجانب المصري في المجالات المختلفة.

من جانبه، شكر السفير المليجي الرئيس الغيني على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع غينيا وعدم ترددها في تقديم خبراتها للأشقاء الغينيين، كما تم استعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها، وكذا التأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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