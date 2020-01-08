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حبس 3 كونوا عصابة لسرقة السيارات بالقاهرة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:34 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا عصابة لسرقة السيارات بنطاق قسم شرطة القطامية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هم كل من عبدالله، ميكانيكي، نادر، ممدوح، عاطلون، واعترفوا أمام النيابة، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة سيارات المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع وكسر الزجاج"، حيث اعترفتوا بسرقتهم لـ3 سيارات بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن مكان اخفاء السيارات داخل مخزن بمدينة بدر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، عددا من البلاغات من المواطنين مفادها سرقة سياراتهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبطهم،

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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