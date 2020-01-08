محافظة الفيوم: إعدام 941 كيلوجرام أغذية فاسدة

أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط وإعدام 941 كيلو جرام لحوم وأغذية متنوعة، و763 لتر سوائل، غير صالحين للاستخدام الآدمي، خلال حملات مكثفة لمديريات الصحة والطب البيطري والتموين، خلال الأسبوع الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات مراقبة الأغذية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن مديرية الطب البيطري شنت بالتنسيق مع مديرية التموين 4 حملات على المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الأغذية، أسفرت عن ضبط 478 كيلو جرام لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضر، 4 منهم ذبح خارج المجازر، و7 لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي.



وذكر المتحدث الرسمي أنه شنت مديرية الشئون الصحية لعدد 12 حملة بمراكز المحافظة مرت على الفنادق، والمنشأت السياحية، والمطاعم، أسفرت عن إعدام 463 كيلو جرام أغذية غير صالحه للاستهلاك الأدمي، بالإضافة الى إعدام 763 لتر سوائل، وسحب 248 عينه أغذيه مختلفه، لافتًا إلى إرسالها للمعامل لفحصها، وبيان مدى صلاحيتها، فضلًا عن تحرير 56 محضر جنحة لعدم استيفاء بعض المنشآت للاشتراطات الصحيه، وعدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية.