Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد حفل جورج وسوف القادم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
روج الفنان جورج وسوف لحفله القادم في الدوحة، المُقرر إقامته يوم 10 فبراير القادم،في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية "الدوحة".

حيث نشر جورج سوف صورة البوستر الدعائي الخاص بالحفل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلق جورج على الصورة قائلاً:" للمرة الأولى في قطر،حفلة استثنائية، بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 فبراير 2020".

يُشار أن الفنان جورج وسوف طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.


والجدير بالذكر أن جورج أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا يوم 25 ديسمبر الماضي، في مدينة اللاذقية بسوريا،وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
Advertisements

أخبار تهمك

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ ساعتين

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ 34 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status