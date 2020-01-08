تعرف على موعد حفل جورج وسوف القادم

روج الفنان جورج وسوف لحفله القادم في الدوحة، المُقرر إقامته يوم 10 فبراير القادم،في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القطرية "الدوحة".



حيث نشر جورج سوف صورة البوستر الدعائي الخاص بالحفل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وعلق جورج على الصورة قائلاً:" للمرة الأولى في قطر،حفلة استثنائية، بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 فبراير 2020".



يُشار أن الفنان جورج وسوف طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.





والجدير بالذكر أن جورج أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضخمًا يوم 25 ديسمبر الماضي، في مدينة اللاذقية بسوريا،وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.