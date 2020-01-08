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"الإحصاء": 647.5 مليون جنيه مساهمة العرب في تدفق رؤوس الأموال

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
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حافظت رءوس الأموال المصرية على صدارتها في قائمة نسبة وقيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال، وفقا لبيانات رسمية حول شهر سبتمبر الماضي، حيث شكلت مساهمات المصريين في مصادر تدفق رءوس الأموال نحو 86.5% من إجمالي المساهمات التي شهدها شهر سبتمبر الماضي، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليار و613.7 مليون جنيه.

ورصد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة مساهمة العرب في تدفق رؤوس الأموال خلال سبتمبر الماضي إلى نسبة 8.5%، تساوي 647.5 مليون جنيه، بينما بلغت مساهمة الأجانب خلال نفس الشهر نحو 5% فقط من إجمالي تدفق رؤوس الأموال، تساوي 383.5 مليون جنيه.


ويشير التوزيع النسبي للشركات التي تم تأسيسها على مستوى القطاعات الرئيسية خلال سبتمبر الماضي، إلى أن القطاع الخدمي استحوذ على نسبة 49.2% من إجمالي عدد الشركات التي تأسست خلال الفترة المذكورة، بعدد شركات بلغت نحو 1086 شركة، يليها القطاع الصناعي بنسبة بلغت نحو 22.4% من إجمالي الشركات التي تأسست خلال سبتمبر الماضي، بعدد شركات بلغ نحو 494 شركة، ثم جاءت الشركات الإنشائية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت نحو 15.7% من إجمالي الشركات التي تأسست خلال الفترة المذكورة، بعدد شركات بلغ نحو 347 شركة، ثم شركات القطاع الاتصالات والتكنولوجيا وبلغت نسبتها خلال الفترة المذكورة 6.9% ، بعدد شركات بلغ نحو 153 شركة، وأخيرا قطاعي الزراعة كانت نسبته من الإجمالي 3.6% بعدد شركات بلغ نحو 80 شركة، ثم القطاع السياحي وكانت نسبته 2.2% من الإجمالي بعدد شركات بلغ نحو 48 شركة خلال سبتمبر الماضي.


وأعلن محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بالهيئة، تعمل على استقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم من خلال مركز خدمات المستثمرين، على أن تشمل تلك الخدمات إنهاء إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل من خلال ممثلين عن أكثر من 66 جهة يتبعون 27 وزارة.

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