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محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
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توج المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف عن شهر ديسمبر الماضي بعد منافسة قوية في صراع قائمة أفضل هدف.


واكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الاربعاء على أن هدف محمد صلاح الثاني في مرمي فريق سالزبورج حصل على جائزة هدف الشهر.


ونافس هدف محمد صلاح الأفضل في شهر ديسمبر هدف كلا من أرنولد في مرمى ليستر سيتي الذي جاء في المركز الثاني، هدف ديفوك أوريجي في مرمر إيفرتون في المركز الثالث، هدف روبيرتو فيرمينو في نهائي كأس العالم للأندية في المركز الرابع.

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