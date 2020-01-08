هكذا احتفلت كارمن سليمان بعيد ميلاد نجلها زين

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة تهنئة لنجلها زين بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت كارمن صورة جديدة لها،ظهرت في الصورة وهي برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد ونجلها زين الذي تعمدت إخفاء ملامحه.



وعلقت كارمن على الصورة قائلة :"النهاردة عيد ميلاد قلب ماما زوزي بقى عمره سنتين ربنا يحفظه و يخليه و يفضل مجننا كده".



والجدير بالذكر أن كارمن طرحت مؤخرًتأغنية "بصاتك"، وحققت الأغنية مشاهدات عديدة عبر موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد.