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عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:05 ص
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مبينزا
مبينزا
الفجر الرياضي
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دخل الكونغولي الواعد جاي مبينزا مهاجم فريق الملعب التونسي دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وسجل مبينزا 6 أهداف خلال 12 مباراة منذ بداية الموسم، ولم يشارك سوى في 6 منهم بصفة أساسية.

وذكرت "سبورت" الكتالونية أن الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة تلقى تقارير مطمئنة عن المهاجم جاي مبينزا وبات يراقبه تمهيدًا لضمه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الملعب التونسي حدد 500 ألف يورو من أجل التخلي عن مهاجمه وهو ما يجعله صيدًا سهلًا لبرشلونة.

ويبحث برشلوننة عن تدعيم هجومه بلاعب جديد خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلا للأوروجواياني لويس سواريز الذي يبلغ من العمر 33 عامًا.

يذكر أن الأهلي المصري يسعى لضم مبينزا من الملعب التونسي لحل أزمة خط الهجوم في الفترة الحالية نظرًا لتراجع مستوى مروان محسن ووليد أزارو وذلك بعدما تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا من أفيش البرتغالي.


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