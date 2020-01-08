ضبط 5 أشخاص استغلوا الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام "ربة منزل، بائع" لهما معلومات جنائية" باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول.





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى وبصحبتهما "4" أطفال، "أبناء ربة المنزل".





بمناقشتهما أقرت الأولى باستغلال أنجالها فى أعمال التسول بمساعدة الثانى نظير التحصل منها على مبالغ مالية، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع 3 ربات منزل.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى وبصحبتهم 7" أطفال، "أبناء المضبوطين"، وبمواجهتهم بما أكدته التحريات وما جاء بأقوال المتهمان "الأولى والثانى"، أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.







