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نانسي عجرم ترد على منتقدي فعل زوجها وتشرح ما حدث

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:07 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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"من ينتقد ما فعله زوجي.. أطلب منه أن يضع نفسه بالموقف ذاته"، بهذه الكلمات بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حديثها في أول تعليق لها بعد إطلاق سراح زوجها وخروجه من المستشفى إثر الحادثة التي كانت حديث وسائل الإعلام في الساعات الماضية.

في التفاصيل، أخلي سبيل الدكتور فادي هاشم زوج الفنانة نانسي عجرم من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، وذلك بعد إطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.


بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر.

وأوضحت نانسي أنه لا يوجد إنسان في موقف زوجها إلا وتصرف بنفس الطريقة، مضيفة أن والد بناتها قد عاش دقائق من التهديد، وما فعله كان ردة فعل على ذلك، بحسب تعبيرها.

وتابعت أن غريبا ملثما ومسلحا دخل منزلها وهدد زوجها بأطفاله وبها، بحسب ما قالت.

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