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جهاز 6 أكتوبر يشن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الحصري، أسفرت عن التحفظ على عدد من المعدات وإزالة العديد من الإشغالات بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

 وقال المهندس شريف الشربيني: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذا التوجيه باستمرار الحملات تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والقضاء على الملامح العشوائية بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال المهندس شريف الشربيني: تم شن حملة مكبرة  لإزالة الإعلانات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة، أسفرت عن إزالة العديد من الإعلانات العشوائية، والإعلانات منتهية التراخيص.

وأضاف رئيس الجهاز: يهيب جهاز المدينة بالمخالفين سرعة التوجه إلى مقر الجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد تراخيص الإعلانات المنتهية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.​

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