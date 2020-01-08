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«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:12 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني

ويدير مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا تحكيميًا خيسوس خيل مانزانو وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووصلت بعثة نادى ريال مدريد الإسبانى إلى مدينة جدة أمس الأول، الإثنين، استعدادًا للمشاركة فى منافسات بطولة السوبر الإسبانى بنظامها الجديد.

وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق والتى ستخوض منافسات البطولة، وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الهجومي جاريث بيل وكريم بنزيما بسبب الإصابة، بينما يعود الكولومبى جيمس رودريجيز بعد تعافيه من الإصابة رفقة البرازيلى مارسيلو.

وتعرض ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيما، للإصابة في آخر الاستعدادات قبل السفر إلى السعودية، حيث عانى الفرنسي من كدمة في ساقه اليسرى، بينما عانى جاريث بيل من إصابة في الجهاز التنفسي العلوي.

كما يواصل الدولى البلجيكي إيدين هازارد الغياب عن تشكيل ريال مدريد بسبب عدم وصوله إلى مرحلة الشفاء التام من الإصابة التى لحقت به ضد باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وإستدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 23 لاعباً لمواجهة فالنسيا فى إفتتاح بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية وهم، كورتوا، أريولا، ألتوبى فى حراسة المرمي ثم كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مرسيلو، أودريوزولا، ميندى، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردى، رودريجيز، إيسكو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو، فينيسيوس، رودريجو.

من جانب أخر، اصطحب ألبيرت سيلاديس مدرب فالنسيا 26 لاعباً لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر الإسباني، بالسعودية مساء اليوم، ويغيب عن الخفافيش 3 عناصر مهمة هم رودريجو مورينو وجونزالو جويديس كريستيانو بيتشيني ومانو باييخو.


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