"مطعم الموت بالجيزة".. جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة لحيازته 20160 عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها في أكتوبر 2019.

- ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته 1،300 طن مقطعات لحوم، مفروم لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.-ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا لحيازته 74549 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.- ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة لتصرفه في كمية قدرها 54،600 طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها بالسواق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، قدرت القيمة المالية "297570" جنيه تقريبًا، محققًا أرباحًا غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.