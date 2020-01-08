KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريد NOW

سيبدأ سيليسين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فاس وجاراي وجابرييل وجايا، وسيتكون الوسط من أربعة لاعبين هم توريس وكوكولين وباريخو وسولير، وسيقود الهجوم الثنائي جوميز وجاميرو.





التشكيل | 4-4-2





ياسبر سيليسين

خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس

فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير

كيفن جاميرو - ماكسي جوميز









يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت ضمن منافسات السوبر الإسباني.





ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في المملكة العربية السعودية، والتي تستضيف البطولة.





ويتأهل الفائز من هذه المباراة لنهائي السوبر، ليواجه الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.





معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا:

يعلق على المباراة كل من فارس عوض وعبد الله الحربي، عبر قناة KSA Sports HD1.





وصل ريال مدريد الإسباني ومواطنه فالنسيا إلى جدة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء وذلك للمشاركة في بطولة كأس سوبر إسبانيا التي تقام في السعودية.





الذي تستضيفه مدينة جدة بملعب الجوهرة المشعة و بنظامه الجديد، ويشارك فيه 4 أندية هي الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.