يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر بدون تقطيع KOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريد YALL

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الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:06 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا
الفجر الرياضي
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يعانى فريق الريال عدد من الغيابات، حيث يغيب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الاصابة والألماني كروس لنفس السبب، ولحق بهم المهاجم الأول للفريق كريم بنزيما في حين ينتظر الفريق استعادة مجهودات لوكاس فاسكيز.

سيشارك يوفيتش في الهجوم بدلاً من الفرنسي وبجانبه البرازيليين رودريجو وفينيسيوس، وخلفهم سيتواجد الثلاثي فالفيردي وكاسيميرو وكروس، وسيتكون الدفاع من كارباخال وفاران وراموس ومارسيلو بعد عودته من الإصابة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا
مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال
توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي
فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش - رودريجو
الغيابات والتشكيل المتوقع لفالنسيا

يغيب عن فالنسيا لاعب واحد فقط بداعي الإصابة هو البرتغالي جونسالو جيديش، ولن يغيب عن الخفافيش أي لاعب آخر للإيقاف.

سيبدأ سيليسين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فاس وجاراي وجابرييل وجايا، وسيتكون الوسط من أربعة لاعبين هم توريس وكوكولين وباريخو وسولير، وسيقود الهجوم الثنائي جوميز وجاميرو.

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيليسين
خوسيه جايا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانيال فاس
فيران توريس - فرانسيس كوكولين - دانييل باريخو - كارلوس سولير
كيفن جاميرو - ماكسي جوميز


يواجه فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت ضمن منافسات السوبر الإسباني.

ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في المملكة العربية السعودية، والتي تستضيف البطولة.
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