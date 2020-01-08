ألمانيا تدين الهجمات الإيرانية علي القواعد العسكرية في العراق

أدانت ألمانيا الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد التحالف الدولي في العراق، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



وقالت وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الأربعاء، إن الحكومة "ترفض هذا العدوان بأشد العبارات الممكنة".



وصرحت لمحطة ARD الألمانية، أن "الأمر متروك الآن للإيرانيين بشكل خاص لعدم الانخراط في المزيد من التصعيد".



وقد اعلنت انه لم يصب أي من الجنود الألمان المتمركزين في العراق. وبذلك، تنضم المانيا الي عدة دول أوروبية اعلنت إن قواتها في العراق لم تتضرر، بما في ذلك فرنسا وبولندا والدنمارك وفنلندا.



وفي غضون ذلك، اعلنت اليابان إنها ستحث الحكومات على بذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف التوترات في أعقاب الضربة الصاروخية الإيرانية على قواعد التحالف في العراق.





