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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:04 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة كأس السوبر الإسباني الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 13 جمادى الأولى 1441 هجريًا.
كان لقاء خيتافى اللقاء الأخير للملكي فى الدورى الاسبانى قبل التوجه للمملكة العربية السعودية للقاء الخفافيش، وانتهى بفوز البلانكوس بثلاثة أهدافٍ نظيفة جعله يعادل عدد نقاط برشلونة التي جمعها حتى الآن وهو 40 نقطة، لكنه مازال في المركز الثاني بفارق الأهداف عن زملاء ميسي.

فاز فالنسيا في آخر مبارياته التي كانت في الليجا أيضًا على إيبار بهدفٍ نظيف، ليتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس، ويشارك الخفافيش في كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

ثنائي ريال مدريد يقترب من اللحاق بالسوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم
القناة الناقلة

فالنسيا - ريال مدريد
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

الأربعاء 8 يناير 2020،
13 جمادى الأولى 1441،
21:00 مصر، 22:00 السعودية خيسوس خيل مانزانو
الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد
يعانى فريق الريال عدد من الغيابات، حيث يغيب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الاصابة والألماني كروس لنفس السبب، ولحق بهم المهاجم الأول للفريق كريم بنزيما في حين ينتظر الفريق استعادة مجهودات لوكاس فاسكيز.

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