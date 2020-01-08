جامعة كفر الشيخ: رصدنا 86 حالة غش.. ولا شكاوي من الامتحانات

نفي الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ما يتردد عن صعوبة أسئلة الامتحانات في عدد من الكليات وأنها جاءت فوق مستوي الطالب المتوسط، مؤكدا أنه يقوم بالمرور علي جميع الكليات ومناقشة الطلاب حول أسئلة الامتحانات، وأنه لا توجد شكاوي حتي الآن من مستوي الامتحانات أو في سير اللجان.





وأضاف دسوقي، خلال تصريحات خاصة، أنه قد تم رصد ما يقرب من 86 حالة غش كحصيلة أولية حسبما ورد له، وغالبيتها في الكليات النظرية وقد تم تحرير محاضر لإجراء تحقيق واتخاذ العقاب المناسب، لافتا أن وجود كاميرات مراقبة لأول مرة في اللجان ساهمت بشكل كبير في تقليل حالات الغش عن الأعوام الماضية، وكذلك العمل علي إزالة التوتر والرهبة من الطلاب بتوزيع "الشيكولاته" عليهم وتطمينهم وتوفير الهدوء اللازم والمساعدة في حدود المسموح بتوضيح الأسئلة لمن يلتبس عليه الفهم.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه حاليا يتم ترسيخ مفهوم أن الامتحانات ماهي إلا قياس قدرات وتكملة للعملية الدراسية بدلا من اعتبارها إجراء لتعجيز الطالب، وذلك من خلال فترة المناهج الدراسية وتطويرها وجعلها تعتمد أكثر علي الفهم بدلا من الحفظ وكذلك استخدام أحدث الأساليب في العملية التعليمية.





يذكر أنه قد بدأ ماراثون امتحانات نصف العام في 21 كلية ومعهد بجامعة كفر الشيخ يوم السبت الماضي 28 ديسمبر، بحضور 67 ألف طالب وطالبة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب ومراعاة الطلاب ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في الورقة الإمتحانية وورقة الإجابة والالتزام بإعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.



