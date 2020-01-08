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مصدر ينفي دخول نزلاء سجن العقرب في إضراب مفتوح

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر مسئول صحة ما ادعته بعض القنوات والمواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام نزلاء سجن العقرب بإضراب مفتوح لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأكد المصدر أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من تفاصيل عاريةً تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث دأبت تلك القنوات والمواقع على اختلاق مثل تلك الوقائع الكاذبة في محاولة منهم لتشويه صورة المؤسسات العقابية التي طالما حرصت على تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء حيث يتمتعون برعاية صحية وبفترات تريض. 

كما حرص قطاع السجون خلال تلك المرحلة التي شهدت انخفاضا في درجات الحرارة على توفير كل متطلبات نزلاء السجون من بطاطين ووجبات ومشروبات ساخنة لوقايتهم من الإصابة بأية أمراض.
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