محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق للتأكد من رفع القمامة (صور)

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، بتفقد أعمال التخطيط والتجميل الجارية بمنطقة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق بعد أن تم الانتهاء من رصف أرضياته وتخطيطها وطلائها وتزويدها بالعلامات الإرشادية والتحذيرية لتسهيل حركة السيارات المتجهة إلى "الأحرار - بلبيس" والقادمة إلى الجامعة ميت غمر.





أكد محافظ الشرقية، أنه تم إزالة الحواجز الحديدية على كوبري الجامعة لتوسعة المنطقة وإعادة تخطيطها بالشكل الذي يسمح بتسهيل حركة الصعود والهبوط من وإلى الكوبري لربط محافظات الدقهلية والشرقية والقاهرة الكبرى.





وخلال الجولة اطمأن المحافظ على رفع الإشغالات والمخلفات أسفل كوبري شرويدة والانتهاء من نقل موقف علاء الدين الكائن بالمنطقة للقضاء على المواقف العشوائية وتسهيل الحركة المرورية بها والاستفادة من الكوبري.





أوضح محافظ الشرقية أن كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 313 مليون جنيه يمثل نقله نوعه في قطاع الطرق والكباري، ويساهم في القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.





واستكمالًا لجولته بمنطقة كوبري شرويدة لمتابعة أعمال التخطيط والتجميل قام محافظ الشرقية بمتابعة أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام جامعة الزقازيق، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة.





شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة وإقامة الممشى السياحي للمواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرًا في الشارع للأفضل، مؤكدًا أنه جاري تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع بمراكز ومدن المحافظة.





حرص المحافظ على التجول بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك الاستماع لشكاوى ومشاكل المواطنين، موجهًا الجهات المعنية بفحصها وحلها فورًا، مؤكدًا أن الاهتمام بحل الشكاوى ومشاكل المواطنين على قائمة أجندة العمل اليومي.



