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أوكرانيا تكشف جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:53 ص
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تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت الخطوط الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة التي تحطمت في إيران جديدة وتم فحصها قبل يومين.

 

وكشفت السلطات الأوكرانية، في بيان لها أن الطائرة التي تحطمت بطهران تقل 82 أوكرانيا و63 كنديا و 3 بريطانيين، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

 

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وقد أعلنت إيران، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.

 

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن الطائرة الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران.

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