الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الثقيلة حتى داخل المنازل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة، حيث نشهد انخفاض في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بنحو 4 درجات، فتسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة، ولكن نشعر بها وكأنها 12 درجة.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن نشاط الرياح يجعنا نشعر ببرودة الطقس، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة داخل وخارج المنزل، موضحا أن موجة الطقس السيىء طبيعية خلال شهر يناير.



وأوضح أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة، منوها بأن فترات سطوع الشمس ستزداد اعتبارا من السبت المقبل.

