الكاف يهدد الزمالك رسميا

هدد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك في حالة الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والتي تقرر إقامتها في قطر.

وأكد أحمد أحمد في حفل أفضل لاعب في إفريقيا أنه سيتم تطبيق القانون واللوائح على أي ناد لن يشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن رفضه خوض فريقه لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر والمقرر لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل.