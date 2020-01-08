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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشر PSG NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش PSG NOW

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:48 ص
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مشاهدة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشر
مشاهدة باريس سان جيرمان وسانت اتيان بث مباشر
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ويدخل نادي باريس سان جيرمان المباراة أمام سانت إيتيان، رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، من أجل إستعادة لقب كأس الرابطة الفرنسية، بعدما خسر اللقب في العام الماضي، ويحتل نادى باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن فريق مارسيليا صاحب المركز الثانى.


 
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الفرنسية.

 مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم 08-01-2020 في كأس الرابطة الفرنسية لحساب مباراة ربع النهائي في البطولة وسوف تقام اليوم الاربعاء المباراة في تمام الساعة الحادي عشر وخمس دقائق مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره وخمس دقائق مساءا بتوقيت مصر في مواجهة قوية وصعبه اليوم حينما يستضيف نادي باريس سان جيرمان خصمه نادي سانت إيتيان في المباراة التي سوف تقام اليوم الاربعاء على ارضية ملعب بارك دي برانس معقل نادي باريس سان جيرمان مستقبل عليه المباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان
تمكن نادي باريس سان جيرمان من التاهل لدور ربع النهائي من بطولة كاس الرابطه الفرنسية بعدما حقق الفوز في مباراة دور ال 16 على خصمه نادي لومان في المباراة التي خاضها باريس سان جيرمان خارج ارضه وانتهت بنتيجة اربع اهداف مقابل هدف وحيد واليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة من امام خصمه فريق سانت إيتيان يبحث عن بطاقة التاهل لمباراة نصف النهائي لمواصلة الصراع على لقب البطولة ، وكانت اخر مباراة خاضها نادي باريس سان جيرمان كانت يوم الاحد من الاسبوع الحالي من امام خصمه فريق لينا مونتليري في مباراة دور ال 64 من بطولة كاس فرنسا وحقق باريس سان جيرمان الفوز في المباراة بنتيجة 6 اهداف بدون رد وتاهل لدور ال 32.

مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان اليوم
فيما نادي سانت إيتيان تمكن من التاهل لمباراة ربع النهائي اليوم لمواجهة فريق باريس سان جيرمان من بطولة كاس الرابطه الفرنسية على حساب فريق نيم من مباراة دور ال 16 وحقق نادي سانت إيتيان الفوز في المباراة على خصمه فريق نيم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وهو يامل اليوم في المواجهة الصعبه من امام خصمه فريق باريس سان جيرمان في مباراة ربع النهائي والتي سوف يخوض خارج ملعبه ان يحقق نتيجة الفوز في المباراة للحصول على بطاقة التاهل لدور نصف النهائي واخر مباراة خاضها فريق سانت إيتيان كانت في كاس فرنسا وحقق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد وسوف تنقل اليوم مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان على قناة بي ان سبورت السادسه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان
موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان اليوم سوف تقام في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت مصر ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت فلسطين ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت الأردن ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت سوريا ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت لبنان ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت العراق ، في تمام الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت السودان ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت اليمن ، في تمام الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت ليبيا ، في تمام الساعة 9:05 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان
توقيت مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 9:05 مساءاً بتوقيت الجزائر ، في تمام الساعة 9:05 مساءاً بتوقيت المغرب ، في تمام الساعة 12:05 مساءاً بتوقيت الإمارات ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت البحرين ، في تمام الساعة 12:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت الكويت ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت قطر ، في تمام الساعة 8:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، في تمام الساعة 11:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، في تمام الساعة 8:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد سانت إيتيان
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة ضد سانت إيتيان من المتوقع ان يدخل اليوم فريق باريس سان جيرمان المباراة من امام خصمه فريق سانت إيتيان بتشكيلة تضم في حراسة المرمي حراسة المرمى سيرجيو ريكو ، وفي خط الدفاع عبدو ديالو - ميتشيل باكير - تياجو سيلفا - ثيلو كيرير ، وفي خط الوسط عادل عوشيشي - أندير هيريرا – جوليان دراكسلر ، وفي خط الهجوم لياندرو باريديس - ادينسون كافاني - بابلو سارابيا.

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