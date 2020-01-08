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الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقتين بالجيزة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقتين بالعياط، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان دون وقوع إصابات. 

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين فى العياط، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني والسيطرة علي النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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