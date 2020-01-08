147 إيرانيا و32 أجنبيا ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

ذكرت وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء، أن 147 إيرانيا و32 أجنبيا، كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران.

وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

​وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم ونقوم بنقلها الآن إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

كما قالت إن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك إي احتمال لوجود سبب غير ذلك.

وومن جانبها قالت السفارة الأوكرانية، في بيان لها، إن "حادث سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران هو بالتأكيد ليس ناتجا عن عمل إرهابي".