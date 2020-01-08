الطالع الفلكى الأربِعَاء 8/1/2020..جَمَال الأمُومَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى العاشرة و 43 دقيقة صباح غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الدقيقة 19 بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 29 كهيك قبطى ، 8 كانُون ثَانِ رُومى، 13 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية،يومٌ عظيم السّعود لزيارة دورالعبادة وأداء الأنشطة الدينيّة، قم بحرق البخور وتقديم النذور وأطبخ الطعام للفقراء تقرّباً لله تَعَالى.





قال الحكيم المصرى: -ياحبيبتى يامامى ، مَكُنْتِشْ مِتْصَوّرَة إنها حَتْضَحِّى بنفسها عشانى.(نبيلة عبيد من فيلم ليلة حب أخيرة-1972)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للدّلو - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الجدى للدّلو فى الثانية عشرة و 55 دقيقة مُنتصف الليلة على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل للحُوت فى العاشرة و50 دقيقة ليلاً 2 فبراير ، بتوقيت القاهرة ،ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى القوس (تنتقل للجدى فى 14 يناير)

(عطارد) ----- فى القوس (ينتقل للجدى 13 يناير)

(الزّهرة) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 2 فبراير)

(القمر) ------ فى الثّور (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس فى 8 فبراير))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الزّهرة ترمز للفنون والجمال ووسائل الرفاهية ، والدّلو يرمز للمجاميع الغفيرة من الناس (ناقل الماء/الفنان) على ذلك فمُتعتك بدلاً أن تكون مقصورة على نفسك (فى المواجهة 180 درجة برج الأسد/الأنا) فقد ترغب فى نقل رُؤيتك للجمال ليستمتع بها المجاميع الغفيرة من الناس معك ،هذا مُفيد إن كنت أديباً قصّاصاً أو مُخرجاً سينمائيّاً أو رساماً أو نحّاتاً ، مُتعتك/الزّهرة تنبع من نقلك لقِيَم الجمال والمُتعة للناس/الدّلو، الدّلوهوائى لكن تحكمه قوانين زحل لذلك فالألحان المُوسيقيّة و روائح العطور رغم أنها غيرملموسة لكن لايزال بالإمكان إخضاعها لقوانين النوتة المُوسيقية ونِسَب الزيوت وبدون تلك القوانين تكون مُوسيقاك نشاز، هى أيضاً فترة مُناسبة لطرح منتجاتك التجارية كمساحيق التجميل أو المجوهرات أو الأزياء أوالعطور للبيع والإعلان عنها لأكبرشريحة مُمكنة من الناس،إرتفاع التوهّج الأثيرى/الكاريزما خصوصاً للفتيات ليُفَاجأن بارتفاع عجيب فى عدد العرسان الطالبين للزواج منهنّ ، وقرار الإختيار بعد تفكير تحكمه قوانين زحل حاكم بُرجىْ الجدى والدّلوبما يتوافق مع تقاليد المُجتمع والقِيَم الرّوحيّة والأخلاقيّة ويضمن حقوقهنّ ويُحافظ على كرامتهنّ ، بمشيئة الله تَعَالى.









*من مواليد 8 يناير

مريم فخر الدين ،تشيرلى بيساى، ألفيس بريسلى ،ديفيد بوى ، إحتفالاً بفنانة من الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مريم محمّد فخر الدين والشهرة مريم فخر الدّين ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.





(شريحة جماهيريّة كبيرة)،(قوّة أنثى)،(أسلوب دفاعى)،(طفل أشقر)،(العصر الذّهبى)،(يوم الكريسماس)،(جمال أمُومَة البجعة)،(أفرد أجنحتك)،(قوّة الدّعاء).

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: راجع كافة أعمالك مرتين ، تأكد أنك تتناول الدواء الصحيح ،ثبّت عينيْك على الطريق ولاتنشغل بالموبايل، إحرص على وجود قدمك اليُسرى على بدّالة الفرامل باستمرار.





برج الثور: اتباع الصّرامة والحَزْم والوجه الجامد خال المشاعر دون عبوس مع المُتراخين فى العمل وهذا أفضل مايُمكنك عمله دون صنع العداوات.





برج الجوزاء: مهام عمل مُتعدّدة وعليك إنجازها واحداً تلو الآخر دون مزج بينهم ،بنهاية اليوم تشعر بالفرحة لإنجاز عملك بنجاح رغم إحساسك بالإجهاد.





برج السّرطان: أقل زلّة خطأ قد تكلفك الكثير، تأكد من مراجعة كل خطوة عدّة مرات ،لاتعتمد على جهود الآخرين ولا على الحظ،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: علاقة رومانسية قديمة قد تعود لتطفو على السطح أو فرصة لتعويض خسارة سابقة فلا تفوّت الفرصة ، طالما بالحلال.





برج العذراء : لاتنتظر البسمة من أشخاص تصر على العبوس فى وجوههم ، إنتق ألفاظك بعناية فقد لايتعامل الجميع مع ألفاظك الخشنة بالصبر المُتوقّع.





برج الميزان: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج العقرب: قدّم النصيحة للآخرين فقط إن طُلبت منك، إبتعد عن التبرّع بتقديم النصح للآخرين خاصةً من لايستحقون.





برج القوس: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج الجدى: ميْلك اليوم للتدقيق وفحص التفاصيل التافهة يوفّرعليك أخطاء كانت لتكلفك الكثير لو وَقَعَتْ،لاتلتفت لإنتقادات الآخرين وأدّ عملك على أقلّ من مهْلَكْ.





برج الدّلو: فى أبهى صورك إستعداداً لحفل جماعى أو تجمّع كبير بأحد الأماكن المفتوحة ، لاتَنسَ وضع العطر والتحلّى بالمرح ، وانتقاء الألفاظ المُناسبة.





برج الحوت: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.



