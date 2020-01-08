Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. القوات الأمريكية تجري دوريات خارج قواعدها بالعراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:36 ص
Advertisements
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
Advertisements

بدأت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي بالعراق، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

 

وكانت الطائرات المروحية الهجومية، تدور حول قواعد تضم قوات أمريكية في العراق.

 

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوريات القوات الامريكية العراق

أخبار تهمك

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينتظر إليكي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ نصف ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

منذ ساعة و نصف

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مسؤول أمريكي: هجمات إيران على القوات الأمريكية بالعراق لا يمكن السيطرة عليها

الميليشيات العراقية تحذر من الرد الصارم على الضربات الجوية الأمريكية

العراق يعيد النظر في العمل مع التحالف الأمريكي بعد الضربات الجوية

روسيا تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا

خامنئي يدين بشدة الهجمات الأمريكية على العراق

الميليشيات العراقية تبدأ في الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

07:50 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status