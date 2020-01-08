الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ مستمرة حتى يوم الجمعة، ولكن التحسن سيبدأ من يوم السبت، حيث سترتفع درجات الحرارة، وستهدأ سرعات الرياح.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة مستمرة على بعض المناطق، فضلا عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.





وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، من رحلات السفاري نظرا لسوء الأحوال الجوية، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، منوهة بأنه يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة خاصة في أوقات سقوط الأمطار.



