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وزير البترول يلتقى شباب برنامج الإدارة المتوسطة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
محمد صلاح
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التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجموعة من أعضاء برنامج الادارة الشابة والمتوسطة لإعداد القيادات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذين انتهوا مؤخراً من البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع شركة بيكر هيوز الأمريكية لمدة ٣ أشهر في مواقع عملها الخارجية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وايطاليا وألمانيا والامارات والذي استهدف تعزيز مستوي المهارات العلمية والعملية وخبرات الكوادر الشابة من خلال الانخراط في بيئة عمل الشركة واكتساب خبرات فعلية في مواقع عملها المختلفة.


وأكد "الملا" خلال اللقاء الذى حضره أعضاء البرنامج البالغ عددهم 25 من شباب العاملين بقطاع البترول أن وزارة البترول تهدف من خلال البرنامج إلى بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على تولى المسئولية فى المستقبل ، مشيراً إلى أهمية دور الشركاء الأجانب فى دعم هذا البرنامج الذى يمثل نموذجاً للشراكة المتميزة التى يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لوضع اطار مناسب للشباب للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة فى كافة المجالات الفنية والادارية.


وأشار الوزير إلى أن الثقافات والتجارب التى يخوضها شباب المتدربين فى بيئات العمل خارج مصر ستعود بالنفع على قطاع البترول المصرى لما سينقله هؤلاء الشباب من خبرات وتجارب وتكنولوجيات تسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة العمليات بالإضافة إلى اختيار أفضل هذه التجارب التى تناسب طبيعة العمل فى مصر.


وأضاف أن معايير العمل والأداء فى كل شركة أو مؤسسة تتوافق دائماً مع استراتيجيتها وأهدافها وأن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول حرص منذ بدايته فى عام 2016 على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والسلامة فى كافة العمليات حيث يعد العنصر البشرى أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع لأنهم من سيطبقون هذه المعايير خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة.


وأشاد الوزير برغبة شباب قطاع البترول فى العمل وبذل الجهد للمساهمة الفعالة فى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع وضمان استدامة النجاحات، مشيراً إلى أن برنامج تأهيل الشباب يستهدف مواكبة عمليات التحول الرقمى واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى ادارة الأعمال لما يتمتع به الشباب من قدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيات بكفاءة وسهولة.

ومن جانبهم أكد شباب المتدربين على أهمية البرنامج فى صقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم من خلال التعرض لتجارب مختلفة عن أجواء العمل فى مصر ووسائل التخطيط الاستراتيجى والتفكير بديناميكية تعمل على ضمان كفاءة العمليات، وأشاروا إلى استعدادهم التام لنقل كل هذه الخبرات المكتسبة خلال فترة التدريب وانتقاء الأنسب منها للمساهمة فى تحسين منظومة العمل فى قطاع البترول المصرى حيث اكتسب الشباب المتدربين خبرة تطبيق أفضل الممارسات في تخصصاتهم مدعومة بالتكنولوجيات الجديدة التي تستخدمها الشركة العالمية، وكذلك النماذج والممارسات الخاصة بدعم الامن والسلامة في بيئة العمل و التحول الرقمى لزيادة كفاءة العمل والاداء وتعزيز المهارات الابداعية والقيادية وأساليب حل المشكلات من خلال المشاركة الفعلية مع فرق العمل بالشركة العالمية في مواقع العمل المختلفة ومسايرة مستجداتها ومتغيراتها.


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