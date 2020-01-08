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برلماني: لجنة متابعة ملف المصانع المتعثرة ستحل مشاكلهم المالية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:29 ص
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النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
إسلام شعراوي
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أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل أسباب تعثرهم، مشيرا إلى أنه كان أول من نادى بضرورة حل مشاكل المصانع المتعثرة.

وأشار عمر، إلى ضرورة أن يتم تفعيل اللجنة المختصة بمتابعة ملف المصانع المتعثرة، من حيث منحها كل الصلاحيات اللازمة لها لحل مشاكل هذه المصانع بشكل سريع.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل في قلة الإمكانيات المادية، وبالتالي فإن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة ستساعد بشكل كبير المصانع المتعثرة في حل كل مشاكلهم المالية.

وأوضح، أن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة ستساعد المصانع المتعثرة بشكل كبير في حل الكثير من مشاكلها المتعلقة بالتأمينات والضرائب والتمويل.
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النائب ياسر عمر

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