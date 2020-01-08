Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية البريطاني يدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
دعت المملكة المتحدة، إيران، إلى "السعي لإلغاء التصعيد العاجل" بعد الهجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "الهجمات المتهورة والخطيرة" على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقال "راب"، في بيان نقلت عنه "رويترز": "نشعر بالقلق إزاء تقارير الخسائر البشرية واستخدام الصواريخ الباليستية."

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحث إيران على ألا تكرر هذه الهجمات المتهورة والخطيرة، وبدلاً من ذلك أن تسعى إلى وقف التصعيد العاجل. الحرب في الشرق الأوسط لن تفيد سوى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية".

وقد نفذ الحرس الثوري الإيراني موجتين من الهجمات الصاروخية، اليوم الاربعاء، ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في أربيل وقاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

في غضون ذلك، قال الجيش العراقي، إنه لم تسجل أي خسائر في صفوف قوات البلاد بعد 22 قذيفة أطلقتها إيران على المنشآت الأمريكية في العراق.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش العراقي، فقد استهدف 17 صاروخًا قاعدة عين الأسد الجوية، بينما سقطت 5 صواريخ أخرى على مقر التحالف في مدينة أربيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، بحسب "رويترز".


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

منذ ساعة و نصف

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ نصف ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينتظر إليكي

منذ أقل من ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

07:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status