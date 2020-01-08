وزير الخارجية البريطاني يدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

دعت المملكة المتحدة، إيران، إلى "السعي لإلغاء التصعيد العاجل" بعد الهجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.





أدان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "الهجمات المتهورة والخطيرة" على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.





وقال "راب"، في بيان نقلت عنه "رويترز": "نشعر بالقلق إزاء تقارير الخسائر البشرية واستخدام الصواريخ الباليستية."





وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحث إيران على ألا تكرر هذه الهجمات المتهورة والخطيرة، وبدلاً من ذلك أن تسعى إلى وقف التصعيد العاجل. الحرب في الشرق الأوسط لن تفيد سوى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية".





وقد نفذ الحرس الثوري الإيراني موجتين من الهجمات الصاروخية، اليوم الاربعاء، ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في أربيل وقاعدة عين الأسد الجوية في العراق.





في غضون ذلك، قال الجيش العراقي، إنه لم تسجل أي خسائر في صفوف قوات البلاد بعد 22 قذيفة أطلقتها إيران على المنشآت الأمريكية في العراق.





ووفقًا لبيان صادر عن الجيش العراقي، فقد استهدف 17 صاروخًا قاعدة عين الأسد الجوية، بينما سقطت 5 صواريخ أخرى على مقر التحالف في مدينة أربيل.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على قصف إيران للقوات الأمريكية بالعراق: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".





وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.





وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق، بحسب "رويترز".



