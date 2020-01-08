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سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر .. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:51 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة البنوك من عطلة عيد الميلاد المجيد، وبلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 15.99جنيه للشراء.
 16.11 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك مصر
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 16.01جنيه للشراء.
 16.11 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
 16.00 جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك قناة السويس
 
16.00 جنيه للشراء.
16.09جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في 2020

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020، كما توقعت أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.

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