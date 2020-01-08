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أغنية جاستن بيبر الجديد تتخطى 20 مليون مشاهدة في 3 أيام

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح المغني الكندي الشاب جاستن بيبر أول أغنية من ألبومه الجديد، بعنوان yummy عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في أول 3 أيام من طرحها اقتربت من 30 مليون مشاهدة، لتشوق عشاق جاستن لعودته بعد غياب دام لـ 5 سنوات.

وبعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات مضت، قرر النجم الكندي الشاب، العودة بقوة، بإعلانه عن ألبوم غنائي جديد تطرح منه عدد من أغانيه خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.

كما أعلن نهاية عام 2019 المنقضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه سيقدم مسلسل وثائقي جديد عن حياته، ويثق به فترة السنوات الخمس المنقضية، سيكون بعنوان Justin Bieber: Seasons.

وطرح جاستن البرومو الأول لهذا المسلسل الذي سيتكون من 10 حلقات، سيتم طرحها بالكامل عبر موقع يوتيوب عبر قناته الخاصة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، برومو المسلسل، الذي تضمن أيضا لقطات تظهر للمرة الاولى من حفل زفافه على زوجته الحالية عارضة الأزياء هالي بالدوين.
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