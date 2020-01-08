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نيمار يطلب اللعب مع إبراهيموفيتش

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:47 ص
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نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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يحلم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي باللعب بجوار زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي وذلك كأهم أحلامه في عام 2020.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست": "أمنياتي لعام 2020، هي الفوز بكل ما أستطيع مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب، والفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل".

وأضاف: "أود اللعب مع إبراهيموفيتش.. كنت أرغب في اللعب إلى جانب أساطير مثل زين الدين زيدان وروماريو كما أود مبادلة قميصي مع زلاتان".

وتابع نيمار: "لدينا فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا وسنحاول.. عام 2019 كان مليئًا بالإصابات بالنسبة لي وتعلمت خلاله الكثير".

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الكلمات المفتاحية

نيمار ميلان باريس سان جيرمان ابراهيموفيتش

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