نيمار يطلب اللعب مع إبراهيموفيتش

يحلم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي باللعب بجوار زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي وذلك كأهم أحلامه في عام 2020.





وقال نيمار في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست": "أمنياتي لعام 2020، هي الفوز بكل ما أستطيع مع باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب، والفوز بكوبا أمريكا مع البرازيل".





وأضاف: "أود اللعب مع إبراهيموفيتش.. كنت أرغب في اللعب إلى جانب أساطير مثل زين الدين زيدان وروماريو كما أود مبادلة قميصي مع زلاتان".





وتابع نيمار: "لدينا فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا وسنحاول.. عام 2019 كان مليئًا بالإصابات بالنسبة لي وتعلمت خلاله الكثير".



