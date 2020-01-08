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الصفقة الثانية للأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:32 ص
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فراس شواط
فراس شواط
الفجر الرياضي
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يترقب نادي الأهلي مصير بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري مع فريقه أملًا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

ولا تزال إدارة الأهلي تنتظر مستقبل إليكي مع فريقه بعد تعيين مدرب جديد طلب فترة لتقييم جميع اللاعبين قبل الموافقة على بيع بعضهم.

 

ويتمسك رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي حسم صفقة إليكي بأي شكل خاصة أنه سبق له تدريبه ويعلم قدراته الفنية رغم تراجع مستواه هذا الموسم.

 

ووضع الأهلي فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي كبديل لمهاجم لوزيرن في حالة فشل التعاقد مع إليكي في الميركاتو الشتوي.

 

ويزاحم الأهلي على صفقة الشواط فيق الحزم السعودى والذي أرسل عرضاً رسمياً لشراء اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

 

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نادي الاهلي فراس شواط الاهلي اخبار الاهلي إليكي

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