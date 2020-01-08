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زلزالان بقوة 4.5 درجة يضربان إيران قرب محطة بوشهر للطاقة النووية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:13 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن زلزالين، أحدهما بلغت قوته 4.9 درجة والآخر بقوة 4.5 درجة، ضرب جنوب إيران.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب إيران زلزالين، اليوم، كانت شدة أحدهما 4.9 درجة وتم تسجيلها في الساعة 2:20 بتوقيت جرينتش على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان الإيرانية على عمق حوالي 10 كيلومترات. وورد أن الهزات وقعت بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقالت الهيئة، إن الزلزال الثاني، الذي بلغت قوته 4.5 درجة، وقع بعد ساعة في الساعة 3:19 بتوقيت جرينتش، ويقع مركزه على بعد 17 كم من بورازجان، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقد ذكر التلفزيون الرسمي الإيرانى، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة، هز شمال شرق إيران يوم الخميس 2 يناير، ولكن لم ترد على الفور أنباء عن حدوث أضرار.وأضاف التلفزيون الإيرانى، أن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات . وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفى 27 ديسمبر الماضى، ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا شدته 5.1 درجة ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية فى إيران.

والزلزال يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، حيث يبعد مركزه 53 كيلومترا شرقى محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبى.

وفى 22 ديسمبر، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن زلزالا قوته 5 درجات هز جنوب غرب إيران.

ولم تورد الوكالة معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بسبب الزلزال. وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات.

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